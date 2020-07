Das Bundeskabinett will heute steuerliche Entlastungen insbesondere für Familien beschließen.

So sollen das Kindergeld zum Jahreswechsel um 15 Euro und der Kinderfreibetrag steigen. Zudem wird beabsichtigt, die Einkommensgrenze, ab welcher der Spitzensteuersatz von 42 Prozent fällig wird, leicht anzuheben. Die Bundesregierung will außerdem über ein Gesetz entscheiden, das Werkverträge in der Fleischindustrie verbieten soll. Der Entwurf von Bundesarbeitsminister Heil sieht vor, dass nur noch Angestellte des eigenen Betriebs Tiere schlachten und zerlegen dürfen. Die Bestimmung sieht auch Vorschriften für bessere Unterkünfte der Leiharbeiter vor.