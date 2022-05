Energiepolitik

Im französischen Dunkerque steht ein Flüssiggas-Terminal (Archivbild). (AFP / Denis Charlet)

Das Kabinett verabschiedete einen Gesetzentwurf, den die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP nun in den Bundestag einbringen wollen. Der Bau der Terminals und die Anbindung an das Gasnetz sollen demnach mit deutlich geringeren Auflagen verbunden sein. So sollen die Genehmigungsbehörden vorübergehend bestimmte Verfahrensschritte wie die Umweltverträglichkeitsprüfung auslassen können. Begründet wird dies mit der Ausnahmesituation, in der Deutschland sich angesichts eines möglichen Stopps der Pipeline-Gaslieferungen aus Russland befinde.

Das erste schwimmende Flüssiggas-Terminal soll noch in diesem Jahr in Wilhelmshaven in Betrieb gehen.

