Sahelzone

Kabinett verlängert letztmalig Mali-Mandat der Bundeswehr

Das Bundeskabinett hat das Mandat für den Bundeswehr-Einsatz in Mali ein letztes Mal verlängert. Über den parlamentarischen Antrag soll der Bundestag noch im Mai abstimmen. Er sieht vor, die rund 1.000 in Mali verbliebenen Soldatinnen und Soldaten nach und nach aus dem Land in der Sahelzone abzuziehen. Der Einsatz soll bis Mai 2024 endgültig beendet werden.

03.05.2023