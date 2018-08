Das Bundeskabinett hat ein Sofortprogramm für mehr Pflegekräfte auf den Weg gebracht. Es sieht unter anderem vor, dass so schnell wie möglich 13.000 zusätzliche Pflegekräfte für Altenheime eingestellt werden sollen. Bundesgesundheitsminister Spahn bezeichnete das als ersten Schritt. Kritik kommt von Patientenschützern: die Zahl sei enttäuschend.

Der Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn soll neben den zusätzlichen Stellen auch dafür sorgen, dass ambulante Pflegedienste und Heime Hilfe bei der Digitalisierung erhalten. Krankenhäuser bekommen außerdem mehr Geld für die Pflege, müssen von 2020 an aber auch mit Sanktionen rechnen, wenn sie nicht genug Personal haben. Unter anderem kann das konkret bedeuten, dass sie weniger Patienten aufnehmen dürfen, wenn sie nicht entsprechend mehr Personal einstellen. Wer auf Dauer zu wenige Pflegekräfte beschäftigt, der müsse Abteilungen schließen, sagte Spahn.



Der CDU-Politiker betonte nach dem Kabinettsbeschluss auch, die 13.000 zusätzlichen Stellen für Altenheime seien lediglich ein erster Schritt. Es sei auch ein klares Signal an die Kliniken. Insgesamt müsse es weitere Verbesserungen in der Pflege geben. Patientenschützer kritisieren die Pläne der Bundesregierung. Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, nannte die geplanten 13.000 Stellen gegenüber der Passauer Neuen Presse enttäuschend wenig. Dies bedeute gerade einmal sechs Minuten mehr Zeit am Tag für jeden einzelnen Pflegebedürftigen.