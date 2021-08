Die deutsche Bevölkerung soll im Katastrophenfall künftig per Handy-Direktnachricht gewarnt werden.

Das Bundeskabinett beschloss, dass das sogenannte "Cell Broadcasting" eingerichtet wird. Mit ihm können Warnungen vor Hochwasser, Stürmen oder anderen potenziell lebensbedrohlichen Situationen an alle Mobiltelefone geschickt werden, die in einer bestimmten Mobilfunkzelle eingewählt sind. Damit zieht die Bundesregierung eine Konsequenz aus der Flutkatastrophe im Juli, durch die mindestens 180 Menschen ums Leben kamen.



Für die Einführung der "Cell Broadcasting"-Technologie soll in den nächsten Wochen das Telekommunikationsgesetz durch das Parlament geändert werden. Die Warnmeldungen per Push-Nachricht werden dann künftig wie in anderen Ländern auch andere Warnapps, Sirenen und Durchsagen im Rundfunk ergänzen.



Das Kabinett billigte zudem die Einrichtung des Wiederaufbau-Fonds für Hochwasser-Betroffene in Höhe von 30 Milliarden Euro.

