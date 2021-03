Deutschland hat als erstes Land die Arbeitsdefinition von Antiziganismus der Internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken angenommen und damit zur Grundlage für politisches und Verwaltungshandeln gemacht.

Wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte, billigte das Kabinett die Definition. Außenminister Maas (SPD) sagte, der Völkermord an den Sinti und Roma während der NS-Zeit sei viel zu lange in Vergessenheit geraten. Die Diskriminierung halte sich zudem "hartnäckig in unseren Gesellschaften".



Nach der Definition der Internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken handelt es sich etwa um Antiziganismus, wenn Sinti und Roma verzerrt dargestellt oder ihre Verfolgung durch die Nationalsozialisten geleugnet werden. Der Begriff "Zigeuner" wird als antiziganistisch bewertet, wenn er als Beleidigung verwendet wird.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.