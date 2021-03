Die Bundesregierung will sich in der Außen- und Entwicklungspolitik mehr für die Rechte sexuelller Minderheiten einsetzen.

Dazu hat das Kabinett ein Konzept beschlossen, das vorsieht, ausländische Organisationen zu unterstützen, die sich gegen die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung einsetzen. Zudem soll das Thema in der Entwicklungszusammenarbeit und in außenpolitischen Einrichtungen eine größere Rolle als bisher spielen. So sollen künftig die Auslandsvertretungen Deutschlands die Situation im Gastland stärker im Blick haben und der Bundesregierung darüber berichten. Auch interne Weiterbildungen des Personals seien geplant, heißt es in dem Konzeptpapier, um für die Belange sexueller Minderheiten zu sensibilisieren.

