Die Bundesregierung will veraltete und heute als diskriminierend verstandene Begriffe wie "Abartigkeit" oder "Schwachsinn" aus dem deutschen Strafrechtskatalog zu tilgen.

Wie das Bundesjustizministerium in Berlin mitteilte, brachte das Kabinett einen Entwurf auf den Weg, der für zeitgemäße Formulierungen in Gesetzbüchern sorgen soll. Die Rechtsordnung dürfe niemanden diskriminieren. Dies müsse auch in der Wortwahl der Gesetze zum Ausdruck kommen, erklärte die zuständige Ressortchefin Lambrecht von der SPD.