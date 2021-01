Das Bundeskabinett hat beschlossen, Kinderrechte ausdrücklich in die Verfassung aufzunehmen.

Der Regierungsentwurf sieht vor, Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes so zu ändern, dass Kinder ein rechtliches Gehör finden und sich zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit entwickeln können. Ob aus dem Vorhaben etwas wird, ist unsicher, denn für Grundgesetzänderungen sind Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat nötig. Dazu ist die Große Koalition auf Stimmen der Opposition angewiesen. Grünen und Linken geht der Entwurf aber nicht weit genug, einige Unions- und FDP-Politiker befürchten dagegen zu starke Eingriffe des Staates in die Familien. Die AfD lehnt die geplante Grundgesetzänderung ab.

