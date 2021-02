Das Bundeskabinett hat eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um die Chancen von Menschen mit Behinderungen zu verbessern.

So sollen etwa Assistenzhunde künftig auch dann Zutritt zu allgemein zugänglichen Anlagen und Einrichtungen haben, wenn Hunde ansonsten dort verboten sind. Zum Schutz vor Gewalt, insbesondere gegen Frauen, will die Regierung Erbringer von Reha- und Teilhabeleistungen dazu anhalten, geeignete Abwehrmechanismen einzuführen. Außerdem wird das Budget für Ausbildungsmaßnahmen erweitert. Künftig sollen auch Personen darüber gefördert werden, die bereits in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten.

