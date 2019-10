Mit schärferen Strafen und einer Meldepflicht für strafbare Inhalte im Internet verstärkt die Bundesregierung den Kampf gegen rechte Gewalt. Das Maßnahmenpaket, das vom Kabinett beschlossen wurde, ist auch eine Reaktion auf den Anschlag auf die Synagoge in Halle und den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke.

Soziale Netzwerke sollen verpflichtet werden, strafbare Inhalte künftig aktiv den Sicherheitsbehörden zu melden. Im Fall eines begründeten Verdachts müssen sie auch die IP-Adresse der Nutzer herausgeben, um eine Strafverfolgung zu ermöglichen. Diese Auskunftspflicht soll vor allem bei Morddrohungen und Volksverhetzung gelten.



Vorgesehen ist zudem, aggressive Beleidigungen und Hetze im Netz künftig härter zu ahnden. Damit werde berücksichtigt, dass solche Äußerungen besonders folgenschwer sein können, weil sie eine "unbegrenzte Reichweite" erzielen und wegen der "vermeintlichen Anonymität im Netz oft sehr aggressiv" ausfielen, wie es in dem Kabinettsbeschluss heißt.

Besonderer Schutz für Kommunalpolitiker

Geplant ist, dass Kommunalpolitiker einen besonderen Schutz gegen Beleidigungen und üble Nachrede auch im Internet erhalten. Die Strafverfolgung von Hasskriminalität im Internet soll in einer neuen Zentrale im Bundeskriminalamt zusammenlaufen.



Das Kabinett hat sich auch für eine bessere Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden und eine intensivere Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungsschutz im Kampf gegen Rechtsextremismus ausgesprochen. Konkrete Maßnahmen dazu enthält der Beschluss aber nicht. Ebenfalls vorgesehen ist, dass Mitglieder in verfassungsfeindlichen Organisationen in Zukunft keine Chance mehr auf einen Waffenschein haben. Zu den Maßnahmen soll es bis zum Ende des Jahres einen Gesetzesentwurf geben.



Das Paket sieht auch Änderungen bei der Präventionsarbeit vor, die der Bund bislang über Modellprojekte fördert. Im Papier heißt es, man setze sich für eine "längerfristige und nachhaltige Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements" ein. Ob das ein Schritt zu einem Demokratie-Fördergesetz ist, wie es Bundesfamilienministerin Giffey (SPD) für eine gesicherte Finanzierung von Initiativen fordert, ist unklar.