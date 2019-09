Die Bundesregierung will die Zahl der wohnungslosen Menschen erstmals landesweit erfassen.

Das Kabinett beschloss in Berlin einen Gesetzentwurf zur Einführung einer entsprechenden Statistik. Demnach soll das Statistische Bundesamt einmal jährlich erheben, wie viele wohnungslose Menschen in vorübergehenden Unterkünften leben. Erfasst werden den Plänen zufolge neben Art und Dauer der Unterbringung auch Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit. Mithilfe der Zahlen will die Regierung Maßnahmen gegen Wohnungslosigkeit entwickeln.