Die Bundesregierung hat die Wirtschaftswissenschaftlerin Isabel Schnabel als Nachfolgerin der zurückgetretenen EZB-Direktorin Lautenschläger nominiert.

Eine entsprechende Entscheidung traf das Kabinett am Vormittag in Berlin. Die 48-Jährige ist Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der die Regierung berät. Schnabel gilt als Expertin in der Geldpolitik.