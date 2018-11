Die Bundesregierung will in den kommenden Jahren drei Milliarden Euro in die Erforschung und die Anwendung Künstlicher Intelligenz investieren.

Das bestätigte Wirtschaftsminister Altmaier zu Beginn einer Kabinettsklausur zum Thema Digitalisierung in Potsdam. Die Ausgaben sind für den Zeitraum bis zum Jahr 2025 vorgesehen. Die Regierung rechnet damit, dass durch die öffentliche Förderung zusätzliche private Investitionen in der gleichen Höhe entstehen werden. Forschungsministerin Karliczek stellte 100 neue Professuren im Bereich Künstliche Intelligenz in Aussicht. Kanzleramtsminister Braun kündigte an, ab dem Jahr 2025 werde bundesweit ein Rechtsanspruch auf einen schnellen Internetzugang gelten. Die Grünen hatten einen solchen Anspruch ab dem kommenden Jahr gefordert.



Das Kabinett berät in Potsdam zwei Tage lang über verschiedene Aspekte der Digitalisierung.