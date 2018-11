Das Bundeskabinett berät in Potsdam auf einer zweitägigen Klausurtagung über die Digitalisierung.

Vor Beginn des Treffens forderte Kanzlerin Merkel einen Innovationsschub in diesem Bereich. Die CDU-Politikerin sagte dem Portal "T-Online", Deutschland und Europa müssten in Zukunft führende Standorte für Künstliche Intelligenz sein. Davon hänge ganz wesentlich der Wohlstand ab. Berichten zufolge hat der Bund dafür Investitionen in Höhe von drei Milliarden Euro für die kommenden sechs Jahre vorgesehen. Kanzleramtsminister Braun kündigte in der ARD zudem einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet für alle Bürger ab 2025 an. Die Grünen fordern diesen Rechtsanspruch bereits vom kommenden Jahr an.



