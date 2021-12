Alain Griset zu Bewährungsstrafe verurteilt (picture alliance/dpa/MAXPPP)

Der beigeordnete Mittelstands-Minister Griset habe daraufhin sein Amt niedergelegt, teilte das Wirtschaftsministerium in Paris mit. Ein Gericht hatte ihn wegen der Verschleierung seiner Vermögensverhältnisse zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Griset will in Berufung gehen.

Der 68-jährige war seit Juli 2020 Kabinettsmitglied und zuvor unter anderem Präsident des Handelskammer-Verbandes.

