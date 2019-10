In Kabul ist heute früh ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen.

An Bord der Maschine seien 44 abgelehnte Asylbewerber, hieß es in Berichten aus der afghanischen Hauptstadt. Die Abschiebungen gelten als umstritten. Regelmäßig sind Zivilisten in Afghanistan das Ziel von Angriffen der radikal-islamischen Taliban und von Kämpfern der Terrormiliz IS.