In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist heute früh ein weiterer Flug aus Deutschland mit mehr als 30 abgeschobenen Asylbewerbern eingetroffen.

Die Maschine war am Rhein-Main-Flughafen gestartet. Die Organisation Pro Asyl kritisierte, die Abschiebungen in das Kriegs- und Krisengebiet müssten endlich gestoppt werden.



Trotz der Bemühungen zwischen den USA und der Taliban-Miliz, den Konflikt politisch zu lösen, ist die Anzahl der zivilen Opfer in Afghanistan zuletzt wieder gestiegen. Allein im Juli wurden nach UNO-Angaben mehr als 1.500 Zivilisten verwundet oder getötet. Das ist die höchste Zahl seit mehr als zwei Jahren.