In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen.

Beamte am Flughafen teilten mit, dass die Maschine aus Frankfurt am Main heute früh gelandet sei. An Bord seien 14 Afghanen gewesen.



Die Abschiebungen sind umstritten, weil sich in Afghanistan der Krieg mit den radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz IS ausweitet. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl bezeichnete die Aktion wegen der vielen Anschläge und Entführungen als unverantwortlich.



Laut Militärangaben kontrolliert die afghanische Regierung nur noch etwas mehr als die Hälfte der Bezirke im Land, weitere rund 30 Prozent sind umkämpft.