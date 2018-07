Afghanistans Videpräsident Dostum ist einem Mordanschlag knapp entgangen.

Am Flughafen der Hauptstadt Kabul zündete ein Attentäter einen Sprengsatz, wenige Minuten, nachdem Dostums Fahrzeugkolonne vorbeigefahren war. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 14 Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt. Die meisten von ihnen hatten sich am Kabuler Flughafen versammelt, um ihm zuzujubeln. Die islamistische Terrororganisation IS reklamierte den Anschlag für sich.



Dostum war aus seinem Exil in der Türkei heute nach Afghanistan zurückgekehrt. Er hatte sein Land aus Furcht vor Ermittlungen im Mai vergangenen Jahres verlassen.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.