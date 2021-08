Nach den Schüssen auf einen Deutschen in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat die Bundesanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Es bestehe ein Anfangsverdacht für die "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung", sagte ein Sprecher der Anklagebehörde in Karlsruhe. Am Freitag der vergangenen Woche war ein Bundesbürger auf dem Weg zur Evakuierung am Kabuler Flughafen angeschossen worden.

