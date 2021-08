Die Bundeswehr hat bei ihrer Evakuierungsmission in Afghanistan nach eigenen Angaben weitere 218 Menschen aus Kabul ausgeflogen.

Insgesamt seien inzwischen etwa 4.650 Personen außer Landes gebracht worden, hieß es. Dabei handele es sich sowohl um Deutsche als auch Afghanen sowie Bürger anderer Länder. Dem Auswärtigen Amt zufolge halten sich noch mehr als 200 deutsche Staatsangehörige in Kabul auf.



Die Luftbrücke der Bundeswehr in Afghanistan könnte bereits in wenigen Tagen enden. Das berichten unter anderem die ARD und die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium und im Auswärtigen Amt. Derzeit seien Flüge zwischen Kabul und Taschkent nur bis Freitag geplant. Der Grund dafür ist offenbar, dass die internationalen Truppen in Kabul Zeit brauchen, um ihr eigenes Personal und Material vor dem 31. August außer Landes zu schaffen.

Tausende harren weiter aus

Am Flughafen harren immer noch Tausende Menschen aus. Verzweifelt versuchen Afghanen, auf das Gelände zu gelangen, um einen Platz in einem der Evakuierungsflugzeuge zu bekommen. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie hunderte Menschen sogar in einem Wassergraben warten. Unterdessen teilte Russland mit, vier Militärtransportflugzeuge nach Kabul zu schicken, um mehr als 500 Menschen außer Landes zu holen.

"Biden hat sich über Einsatz-Ende noch nicht festgelegt"

US-Präsident Biden habe sich beim Termin für den Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan noch nicht endgültig festgelegt, sagte der Politologe Dan Hamilton im Dlf. Es wäre überraschend, wenn es beim derzeitigen Zeitplan bliebe. Es gebe ja auch Gespräche mit den Taliban. Lesen Sie hier das gesamte Interview.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.