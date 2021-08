Die Bundesregierung treibt die Rückholung von deutschen Staatsbürgern aus Afghanistan voran.

Die Botschafts-Einrichtungen in Kabul wurden geschlossen und die Mitarbeiter zum militärischen Teil des Flughafens gebracht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur landeten inzwischen 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem US-Flugzeug in Doha im Golfemirat Katar. Von dort sollen sie bald weiter nach Europa ausgeflogen werden. Derweil wurden weitere Transportflugzeuge der Bundeswehr nach Afghanistan geschickt, um die Evakuierungsaktion zu unterstützen. In Kabul sollen sich zuletzt noch etwa einhundert Deutsche befunden haben.



Auch die USA räumten ihre Botschaft, ließen amerikanische Flaggen einholen und verlegten weitere 1.000 Soldaten zur Sicherung des Flughafens in die afghanische Hauptstadt. Der Generalsekretär der Nato, Stoltenberg, kündigte die Unterstützung der Allianz an. In Kabul dürfen nur noch militärische Maschinen starten und landen.

