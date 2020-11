In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind durch den Einschlag zahlreicher Mörsergranaten mindestens acht Menschen getötet worden.

Wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte, gibt es mehr als 30 Verletzte. Demnach schlugen 23 Granaten überwiegend in Wohngebieten ein. In der besonders gesicherten sogenannten Grünen Zone lösten mehrere Botschaften Alarm aus. Der Staatssender RTA veröffentlichte Fotos eines ausgebrannten Kleinlasters, von dem die Granaten abgefeuert worden sein sollen. Die radikal-islamischen Taliban bestritten eine Beteiligung. Bereits im August hatte es einen ähnlichen Angriff gegeben. Damals reklamierte die Terrormiliz IS den Angriff für sich.

