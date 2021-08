Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsflüge aus Kabul fortgesetzt. Laut Bundesaußenministerium wurden bislang 189 Deutsche ausgeflogen. Hinzu kämen rund 200 afghanische Bürger und 110 Personen aus anderen Ländern, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Das Ziel der Evakuierungsaktion sei weiterhin, "so viele Menschen wie möglich auszufliegen", sagte Regierungssprecher Seibert. Die ganze Bundesregierung bemühe sich, den Menschen, die in einer schwierigen Situation sind, zu helfen, sagte auch der Sprecher des Auswärtigen Amts. Die Bundeswehr hatte nach Verzögerungen Dienstagfrüh damit begonnen, Menschen aus Kabul in Sicherheit zu bringen.

Berichte über chaotische Lage

Zuvor hatte es Berichte über eine schwierige Lage am Flughafen von Kabul gegeben. So meldete die Bundeswehr, dass die Flughafenfeuerwehr nicht verfügbar sei. Zudem wurde von erneuten Tumulten rund um den Flughafen berichtet. Das Durcheinander am Flughafen Kabul habe auch das Ausfliegen niederländischer Ortskräfte verhindert. "Es ist schrecklich. Viele standen mit ihren Familien vor den Toren des Flughafens", sagte die niederländische Außenministerin Kaag. Ein mit anderen nordeuropäischen Ländern betriebenes Militärflugzeug habe Kabul deshalb nahezu leer wieder verlassen müssen.

Regierung sieht keinen Anlass für Rücktritte

Die Bundesregierung sieht im Zusammenhang mit den Evakuierungsaktionen in Afghanistan keinen Grund für Rücktritte. Das Wort Rücktritt sei in der heutigen Kabinettssitzung nicht gefallen, sagte Regierungssprecher Seibert. Er reagierte damit auf vermehrte Kritik aus der Opposition besonders an Außenminister Maas. Dieser stand im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages Rede und Antwort zu den Evakuierungsmaßnahmen in Afghanistan.

Bundeskabinett billigt Mission

Die Bundesregierung hat den Einsatz von bis zu 600 Bundeswehrsoldaten für die Evakuierungsaktion in Afghanistan beschlossen. Nun fehlt nur noch die Zustimmung des Bundestags, die voraussichtlich in der kommenden Woche erfolgen soll. Der Einsatz ist bis Ende September befristet. Mit dem Mandat wollen Regierung und Parlament nachträglich die rechtliche Grundlage dafür schaffen.



Der Einsatz hatte am Montag mit der Entsendung von zwei Flugzeugen nach Kabul begonnen. Die Luftbrücke wurde zwischen Kabul und Usbekistan eingerichtet. Von dort aus steigen sie in Maschinen der Lufthansa um. Das erste Flugzeug mit etwa 130 Passagieren an Bord landete in der Nacht zu Mittwoch in Frankfurt am Main.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.