In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat ein Selbstmordattentäter eine Bombe gezündet.

Es habe mehrere Tote gegeben, teilte die Polizei in Kabul mit. Sie sprach zudem von 20 Verletzten. Die Explosion ereignete sich in der Nähe einer Schule im Stadtzentrum. Dort demonstrierten zum Zeitpunkt des Anschlages hunderte Menschen für mehr Schutz der Regierung vor Angriffen der radikalislamischen Hamas.



Bei Kämpfen in der afghanischen Provinz Gasni kamen in den vergangenen 48 Stunden mindestens 60 Sicherheitskräfte und Zivilisten ums Leben. Nach Behördenangaben versuchten Kämpfer, das Bezirkszentrum und den Sitz des Gouverneurs anzugreifen.