In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Bundeswehr nun auch außerhalb des Flughafens im Einsatz, um Menschen zu den Evakuierungsflügen zu bringen. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte bei "Bild-TV", man gehe derzeit dazu über, die Menschen aus der Innenstadt abzuholen.

Laut einem Bericht des Senders haben Soldaten des Kommando Spezialkräfte drei Mitglieder einer deutschen Familie in einer rund einstündigen Geheimaktion zu Fuß aus der Stadt zum Flughafen gebracht. Die Bundeswehr hat auch zwei Hubschrauber in Kabul, die bislang aber noch nicht zum Einsatz kamen. Heute landete ein weiteres Bundeswehr-Flugzeug mit Schutzbedürftigen im usbekischen Taschkent; damit erhöht sich die Zahl der Ausgeflogenen auf rund 3.000.



Am Flughafen waren deutsche Soldaten heute in ein Feuergefecht geraten. Gemeinsam mit US-Soldaten und afghanischen Sicherheitskräften wehrten sie einen Angriff bewaffneter Unbekannter ab. Dabei wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein Mitglied der afghanischen Sicherheitkräfte getötet; zudem gab es mehrere Verletzte. Deutsche Soldaten wurden den Angaben zufolge nicht verwundet.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.