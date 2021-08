Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums kamen sie im Gedränge zu Tode. Die Bundeswehr brachte unterdessen weitere Menschen in Sicherheit.

Eine Maschine mit 194 Personen an Bord startete am Vormittag vom Kabuler Flughafen in Richtung Usbekistan. Insgesamt hat die Bundeswehr nach eigenen Angaben mehr als 2.300 Menschen ausgeflogen.



Die Lage am Flughafen in Kabul ist unterdessen weiterhin prekär. Den britischen Angaben zufolge waren alle sieben bestätigten Todesopfer afghanische Zivilisten. Augenzeugen und Berichterstatter vor Ort sprechen von chaotischen Szenen vor den Toren des Flughafens. Viele Menschen seien dehydriert und geschwächt. Insgesamt sollen in den vergangenen sieben Tagen rund um den Flughafen 20 Menschen ums Leben gekommen sein. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Verantwortlichen bei der Nato.

Taliban machen die USA verantwortlich

Seit dem Vordringen der islamistischen Taliban in Kabul und der anschließenden Machtübernahme versuchen hunderttausende afghanische und auch ausländische Staatsbürger, sich Zutritt zum Flughafen der Hauptstadt zu verschaffen. Sie hoffen auf einen Platz in einem der Evakuierungsflüge. Der Außenbeauftragte der EU, Borrell, kritisierte die Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen des US-Militärs. Diese seien aus Sicht der EU zu streng. Der Zugang zu dem Gelände werde so für Personen, die ausgeflogen werden sollten, zusätzlich erschwert.



Die Taliban-Milizen machten die USA für das Chaos am Flughafen von Kabul verantwortlich. Amerika mit all seiner Macht und seinen Möglichkeiten habe es nicht geschafft, für Ordnung zu sorgen, sagte ein hochrangiger Taliban-Sprecher in Kabul. Im ganzen Land herrsche Ruhe, nur am Flughafen von Kabul gebe es Chaos.



Die US-Regierung und auch die deutsche Botschaft in Kabul riefen die Menschen angesichts der Zustände am Flughafen auf, vorerst zuhause zu bleiben. Berichten zufolge prüft die US-Regierung, ob sie zivile Luftfahrtgesellschaften in den Weitertransport der Menschen einbinden kann.

