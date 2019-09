Bei einem Sprengstoffanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach jüngsten Angaben mindestens 16 Menschen getötet worden.

Es gab nach Angaben der Regierung 119 Verletzte. Die Explosion ereignete sich gestern Abend in einem Stadtteil, in dem sich Gebäude mehrerer Hilfsorganisationen sowie die Botschaften der USA und Großbritanniens befinden. Die Bombe war demnach in einem Fahrzeug versteckt und wurde ferngezündet. Die radikal-islamischen Taliban reklamierten das Attentat für sich.