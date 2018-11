Bei einer Explosion in Kabul hat es viele Tote gegeben.

Nach Angaben des afghanischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 40 Menschen getötet. Weitere 60 seien verletzt worden. Es habe sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt. Er galt offenbar dem Ulema-Rat, dem höchsten Gremium der afghanischen Geistlichkeit, der sich in einem Saal versammelt hatte. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.



In Afghanistan kommt es fast täglich zu Anschlägen. Zu vielen Angriffen bekennen sich die radikalislamischen Taliben oder lokale Ableger des IS.