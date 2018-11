Nach einer schweren Explosion in Kabul hat sich die Zahl der Opfer weiter erhöht.

Nach Angaben des afghanischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 50 Menschen getötet. Etwa 70 weitere seien verletzt worden. Witer hieß es, es habe sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt. Er galt offenbar dem Ulema-Rat, dem höchsten Gremium der afghanischen Geistlichkeit, der sich in einem Saal versammelt hatte. Wer den Anschlag verübt hat, ist unklar.



In Afghanistan kommt es fast täglich zu Anschlägen. In den vergangenen Monaten hatte sich vor allem die Terrormiliz IS zu den Taten bekannt.