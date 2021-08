Die Taliban stehen kurz vor der Eroberung der afghanischen Hauptstadt Kabul. Angesichts der jüngsten Entwicklungen beginnt die Bundesregierung noch heute damit, deutsche Staatsbürger und einheimische Ortskräfte auszufliegen. Die afghanische Regierung kündigt eine "friedliche Machtübergabe" an die Islamisten an. Präsident Ghani verließ bereits das Land.

Das teilte unter anderem der Vorsitzende des Nationalen Rats für Versöhnung, Abdullah Abdullah, in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft mit. Der "Ex-Präsident" habe in dieser Situation das Land verlassen und Gott möge ihn zur Rechenschaft ziehen, sagte Abdullah weiter. Auch das Volk werde über ihn richten.

Wohin Ghani unterwegs ist, blieb zunächst unklar. In Berichten war zu lesen, Ghani sei nach Tadschikistan geflogen. Dies wurde bisher jedoch nicht bestätigt. Das Büro des Präsidenten erklärte auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters, es könne aus Sicherheitsgründen nichts über dessen Reise sagen. Inzwischen sollen erste Taliban-Kämpfer in den Präsidentenpalast vorgedrungen sein.



Nach Ghanis Flucht ist nach Angaben des früheren Präsidenten Karsai ein Koordinierungsrat für eine friedliche Übergabe der Macht gebildet worden. Wie Karsai auf Facebook mitteilte, wurde der rat gebildet, um Chaos angesichts des Vormarschs der Taliban zu vermeiden, das Leiden der Menschen zu verringern und sich um Themen rund um Frieden zu kümmern. Ihm gehörten Abdullah, der ehemalige Kriegsfürst Gulbuddin Hekmatjar und Karsai selbst an.

Scholz: Evakuierung läuft an

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) wird die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag noch heute über die Zuspitzung der Lage in Afghanistan unterrichten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen. Vizekanzler Scholz (SPD) sagte in einem ARD-Interview, die Evakuierung der deutschen Botschaftsmitarbeiter und afghanischer Ortskräfte laufe an. Man müsse schnell handeln und dies sei auch möglich. Wie dpa berichtet, fliegen Fallschirmjäger der Bundeswehr am Montag nach Kabul, um deutsche Staatsbürger und einheimische Helfer in Sicherheit zu bringen. Am selben Tag trifft nach Angaben aus Sicherheitskreisen ein sogenanntes Krisenunterstützungsteam (KuT) aus Experten verschiedener Ministerien in der afghanische Hauptstadt ein. In der usbekischen Hauptstadt Taschkent soll ein zweites KuT eine Drehscheibe für die Rettung von Menschen vor den Islamisten organisieren. Es geht um den bislang wohl größten Evakuierungseinsatz der Bundeswehr.



In Kabul sollen sich noch rund 100 deutsche Staatsangehörige befinden, darunter Beschäftigte der Botschaft. Das Auswärtige Amt meldete, die Vertretung sei bereits geschlossen. Die Evakuierung war zunächst für morgen angesetzt und wegen der verschärften Sicherheitslage vorgezogen worden. Das Mandat des Bundestags soll nachträglich eingeholt werden. Wie Außenminister Maas (SPD) mitteilte, wurde das Botschaftspersonal zum militärischen Teil des Flughafens in der afghanischen Hauptstadt verlegt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien dort eingetroffen und stellten ihre Arbeitsfähigkeit her, erklärte Maas. Für den Nachmittag habe er erneut den Krisenstab der Bundesregierung einberufen. Es gehe darum, Sofortmaßnahmen zur Sicherung und zur Ausreise deutscher Bediensteter und weiterer gefährdeter Personen aus Afghanistan auf den Weg zu bringen.

US-Evakuierung läuft bereits

Die USA begannen bereits Stunden vor den ersten Meldungen über das Vorrücken der Taliban auf Kabul mit der Evakuierung ihrer Botschaft und brachten Diplomaten per Hubschrauber zum Flughafen. Auch andere Länder wie Schweden und Tschechien schlossen ihre Vertretungen.



US-Präsident Biden hatte am Wochenende 5.000 Angehörige der Streitkräfte nach Kabul geschickt, die die Evakuierung absichern sollen. Er warnte die Taliban davor, die Mission zu behindern. Angriffe auf US-Interessen würden rasch und energisch beantwortet. Zugleich verteidigte Biden seine Entscheidung, das US-Militär nach 20 Jahren aus Afghanistan abzuziehen. Er sei der vierte US-Präsident, der die Verantwortung über diese Truppenpräsenz getragen habe, und er werde diesen Krieg nicht an einen fünften Präsidenten weitergeben.



Auch andere Länder wie Schweden und Tschechien schlossen ihre Vertretungen. Die Niederlande haben ihre Botschaft in Kabul nach Angaben eines Sprechers des Außenministeriums in die Nähe des internationalen Flughafens der afghanischen Hauptstadt verlegt. Der britische Außenminister Raab rief die Taliban zur Gewaltlosigkeit und zur Einhaltung der Menschenrechte auf.

Afghanische Regierung bereitet offenbar Machtübergabe vor

Die Taliban forderten eine umfassende Machtübergabe. Ein Sprecher erklärte gegenüber dem britischen Sender BBC, man befürwortete eine Regierung, an der alle Afghanen beteiligt seien. Am Vormittag hatte das afghanische Innenministerium erklärt, die Islamisten hätten die Außenbezirke von Kabul erreicht. Inzwischen erklärte die Behörde, man bereite eine "friedliche Machtübergabe" an die Taliban vor. Dazu werde eine Übergangsregierung eingesetzt. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass eine Delegation noch heute nach Katar reisen werde, um sich mit Vertretern der Taliban zu treffen. Aus Diplomatenkreisen heißt es, die afghanische Regierung wolle den ehemaligen afghanischen Innenminister und Botschafter in Deutschland, Ali Ahmad Jalali, als neuen Präsidenten vorschlagen. Er gelte als Kompromisskandidat, der möglicherweise von allen Seiten akzeptiert werde.

Wegen Flucht aus Afghanistan: Türkei will Kooperation mit Pakistan stärken

Angesichts einer drohenden Fluchtbewegung aus Afghanistan hat der türkische Präsident Erdogan eine verstärkte Zusammenarbeit mit Pakistan angekündigt. Der Türkei drohe eine wachsende Migrantenwelle von Afghanen, die über den Iran einwanderten, sagte Erdogan bei einem Treffen mit Pakistans Staatschef Alvi in Istanbul. Man wolle sich für "Stabilität in der Region" einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.