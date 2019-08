In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei der Explosion einer Autobome mindestens 95 Menschen verletzt worden.

Der Sprengsatz detonierte vor einem Polizeigebäude im Westen Kabuls. In der Nähe befindet sich auch eine Militärschule. Die meisten Verwundeten seien Zivilisten, erklärte das afghanische Gesundheitsministerium. Inzwischen reklamierten die radikal-islamischen Taliban den Anschlag für sich und erklärten, es habe sich um ein Selbstmordattentat gehandelt. Zahlreiche Sicherheitskräfte seien getötet worden. Von afghanischer Regierungsseite wurde dies bislang nicht bestätigt.



Ende September finden in Afghanistan Präsidentschaftswahlen statt. In den vergangenen Wochen wurden vielerorts schwere Anschläge von Extremisten verübt.