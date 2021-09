Mit Warnschüssen haben Einsatzkräfte der Taliban in Kabul eine Demonstration von Frauen für Gleichberechtigung beendet.

Die Teilnehmerinnen zogen friedlich durch die Stadt und forderten das Recht auf Arbeit und die Einbindung von Frauen in die neue Regierung. Als die Demonstrantinnen den Präsidentenpalast erreichten, stürzten sich ein Dutzend Mitglieder einer Spezialeinheit der Taliban in die Menge, schossen in die Luft und trieben die Menschen in die Flucht. Laut Augenzeugen wurde auch Tränengas eingesetzt. Auch gestern hatten Frauen in Kabul für ihre Rechte demonstriert. Am Donnerstag gab es ähnliche Proteste in Herat im Westen des Landes.



Nach der Machtübernahme durch die Taliban befürchten viele Menschen in Afghanistan, das die in den vergangenen zwei Jahrzehnten errungenen Rechte wieder eingeschränkt werden.

