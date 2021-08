Die Taliban haben einen Evakuierungs-Stopp für afghanische Ingenieure und andere Fachkräfte gefordert. Ein Sprecher der militanten Islamisten sagte in Kabul, die westlichen Streitkräfte sollten nur noch Ausländer außer Landes bringen. Zudem bekräftigte er die Drohungen für den Fall, dass die Evakuierungsflüge nicht wie geplant zum 31. August gestoppt würden. Man werde eine Verlängerung nicht akzeptieren, betont er.

Zur Stunde beraten die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Industrienationen G7 über das weitere Vorgehen in Afghanistan. Mehrere Verbündete hatten US-Präsident Biden zuletzt gedrängt, den Truppeneinsatz noch etwas zu verlängern, um weitere Evakuierungsflüge zu ermöglichen. Die USA sichern mit etwa 5.800 Soldaten den Flughafen in Kabul. Insgesamt haben die USA seit Beginn des Einsatzes Mitte August mehr als 58.000 Menschen ausgeflogen oder ihnen die Ausreise ermöglicht.

Maas: Werden nicht alle ausfliegen können

Mit Blick auf Deutschland geht Bundesaußenminister Maas nicht davon aus, dass alle ausreiseberechtigten Afghanen in den nächsten Tagen vom Flughafen Kabul aus in Sicherheit gebracht werden können. Er sagte dem Fernsehsender der "Bild"-Zeitung, die Ehrlichkeit gebiete, das zu sagen.



Selbst wenn der internationale Einsatz am Kabuler Flughafen noch einige Tage über das bislang anvisierte Enddatum 31. August hinaus dauern sollte, könnten nicht alle Menschen ausgeflogen werden, die dies wünschten, meinte der SPD-Politiker. Er erwartet noch heute eine Entscheidung der USA über eine Verlängerung der Evakuierungsmission. Sollten die Amerikaner tatsächlich wie geplant abziehen, bräuchten sie vermutlich allein ein bis zwei Tage, um ihr eigenes Militär auszufliegen, sagte Maas. Entsprechend früher sei mit den Evakuierungen Schluss.



Den Angaben des Außenministers zufolge hat die Bundeswehr bislang etwa 3.800 schutzbedürftige Personen über den Flughafen in Kabul evakuieren können, darunter 351 deutsche Staatsbürger. Mit rund 100 weiteren Deutschen stehe man im Kontakt.

Vorwürfe von Unterstützern afghanischer Ortshelfer

Das Patenschaftsnetzwerk Afghanischer Ortskräfte erhob schwere Vorwürfe gegen die Regierung und vor allem gegen Bundeskanzlerin Merkel. Der Vorsitzende Grotian sagte in Berlin, das Kanzleramt habe nicht auf Briefe und Emails von ihm reagiert. In diesen Schreiben habe er deutlich gemacht, dass sich die verschiedenen Bundesministerien bei der Rettung von Menschen gegenseitig blockierten. Das Kanzleramt hätte eingreifen können, habe es aber nicht getan. - Das Patenschaftsnetzwerk kümmert sich seit Jahren um afghanische Ortskräfte von Bundeswehr und deutschen Hilfsorganisationen. Seit Monaten warnt es davor, dass die Taliban sich an den Helfern und deren Familien rächen könnten.

Berichte über Massenhinrichtungen

Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, berichtete bei einer Sondersitzung in Genf über mutmaßliche Gräueltaten der Taliban wie etwa Massenhinrichtungen. Opfer seien sowohl Zivilisten als auch ehemalige Angehörige der afghanischen Sicherheitskräfte. Weiter sagte Bachelet, der Bewegungsspielraum von Frauen sei in manchen Regionen eingeschränkt worden, Mädchen dürften teils nicht mehr zur Schule gehen. Friedliche Proteste würden unterdrückt und Minderjährige zum Waffendienst geholt. Die Berichte seien glaubhaft, betonte sie.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.