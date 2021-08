In Kabul lassen die Taliban Korrespondentenberichten zufolge Sprengschutzwände abbauen, die viele Gebäude vor Explosionen schützen sollten.

Auf Fotos und Videos in sozialen Medien ist zu sehen, wie Betonwände in der Innenstadt der afghanischen Hauptstadt entfernt werden. Sie waren in der Vergangenheit vor allem rund um Regierungseinrichtungen und ausländische Botschaften errichtet worden, um die Auswirkungen von Sprengstoffanschlägen zu vermindern. Bereits am Sonntag hatten die Taliban auf der Facebook-Seite der Stadt Privatpersonen dazu aufgerufen, Sprengschutzwände rund um ihre Häuser binnen einer Woche abzureißen.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.