Die radikalislamischen Taliban haben drei Wochen nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan erste Mitglieder einer Übergangsregierung vorgestellt.

Der Taliban-Führer Achund werde an der Spitze der neuen Führung stehen, sagte Sprecher Mudschahid in Kabul. Achund war bereits in den letzten Jahren der vergangenen Taliban-Herrschaft Regierungschef. Taliban-Mitbegründer Baradar soll sein Stellvertreter werden. Auch weitere Vertreter der künftigen Regierung wurden benannt. Darunter war zunächst kein Vertreter anderer Strömungen. International war nach der Machtübernahme der militanten Islamisten verlangt worden, dass auch Nicht-Taliban an der Regierung beteiligt werden müssten.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.