In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einer Explosion mehrere Menschen getötet worden.

Ziel des Anschlags war nach Angaben der Taliban die Eidgah-Moschee in Kabul, wo gerade eine Trauerfeier für die Mutter von Taliban-Sprecher Mudschahid abgehalten wurde.



Seit ihrer Machtübernahme ist die Zahl der Anschläge gegen Vertreter der radikalen Islamisten deutlich angestiegen. Sie werden einem regionalen Ableger der Terrormiliz IS zugeschrieben. Die beiden Extremistengruppen sind miteinander verfeindet.



Erst gestern waren bei einem Angriff auf die Taliban in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad vier Menschen getötet worden. Zuvor hatten Taliban-Kämpfer nach eigenen Angaben einen Unterschlupf des IS nördlich von Kabul gestürmt. Dabei soll eine nicht genannte Zahl an IS-Mitgliedern getötet oder festgenommen worden sein.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.