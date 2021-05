Bei einer Explosion nahe einer Schule der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 25 Menschen getötet worden.

Laut dem Innenministerium gab es zudem mehr als 50 Verletzte. Unter den Opfern seien viele Schüler, hieß es weiter. Was die Explosion im Westen der Stadt auslöste, ist derzeit unklar. Augenzeugen berichteten von Raketeneinschlägen. In anderen Quellen ist von einer Bombe die Rede.



Seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan dauert die Gewalt in dem Krisenland an. Beobachter befürchten eine weitere Verschlechterung der Sicherheitslage.

