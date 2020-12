In Afghanistan ist erstmals der nationale Versöhnungsrat zusammengekommen, in dem die Friedensverhandlungen zwischen der Regierung und den Taliban stattfinden.

Der Vorsitzende des Rates, Abdullah, dankte den radikal-islamischen Taliban für ihre Bereitschaft, an den Gesprächen teilzunehmen. Er betonte, von einem Krieg profitiere niemand. - Am Mittwoch hatten Regierung und Taliban die Verfahrensfragen geklärt. Jetzt sollen die inhaltlichen Gespräche beginnen.



Ende Februar hatten die Taliban und die USA in einem Abkommen vereinbart, dass die amerikanischen Truppen schrittweise aus Afghanistan abziehen. Im Gegenzug verpflichteten sich die Taliban, mit der Regierung in Kabul Friedensverhandlungen aufzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.