Der Kachowka-Staudamm in der Region Cherson - ein Satellitenbild vom noch unbeschädigten Damm (Februar 2022). (AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies)

Unklar ist zur Stunde, ob der Staudamm von russischen Streitkräften gesprengt oder unter Beschuss genommen wurde. Der Gouverneur von Cherson sagte, der Wasserpegel werde innerhalb der nächsten fünf Stunden eine kritische Höhe erreichen. Rund 80 Ortschaften und Siedlungen könnten überflutet werden, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass und beruft sich auf Notdienste in der Region. Für das nahegelegene Atomkraftwerk Saporischschja bestehe zunächst keine unmittelbare Gefahr.

Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte eine Dringlichkeitssitzung an. Zunächst will das Militär in der Region Cherson prüfen, welche Auswirkungen die Zerstörung des Staudamms hat. Dabei gehe es auch um die Menge und die Geschwindigkeit der Wassermassen, hieß es.

Der Kachowka-Staudamm ist 30 Meter hoch und mehr als drei Kilometer lang. Ein angeschlossenes Wasserkraftwerk versorgt große Teile der Region mit Energie.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.