Auch die Stadt Bachmut soll erneut von Russland beschossen worden sein. (AFP / DIMITAR DILKOFF)

In der Hauptstadt Kiew und anderen Teilen des Landes wurde Luftalarm ausgelöst. Der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, Tymoschenko, erklärte, die russische Armee habe zudem die im Osten gelegenen Städte Kramatorsk und Bachmut beschossen. Die Militärführung in Moskau wies die Darstellung zurück. Russland halte sich an die von Präsident Putin verkündete Feuerpause – anders als die Ukraine. In Donezk und den Regionen Luhansk und Saporischschja seien im Laufe des Tages wiederholt russische Stellungen beschossen worden.

Der Kreml hatte gestern mitgeteilt, die russische Armee werde ihre Kampfhandlungen während des orthodoxen Weihnachtsfests bis in die Nacht auf Sonntag einstellen. Ukraines Präsident Selenskyj warf Moskau eine Finte mit dem Ziel vor, den Vormarsch der ukrainischen Truppen zu stoppen.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.