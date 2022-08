Im Süden der Ukraine wurden schwere Kämpfe gemeldet. (AP / Emilio Morenatti)

Eine Armeesprecherin erklärte in Kiew, es gebe Positionskämpfe in den Regionen um die Städte Mykolajiw und Cherson. Es sei aber noch zu früh, um von Rückeroberungen zu sprechen. Das Büro des ukrainischen Präsidenten Selenskyj erklärte, man greife die russischen Truppen aus unterschiedlichen Richtungen an. Die ukrainische Armee hatte gestern nach eigenen Angaben eine Großoffensive in Richtung Cherson begonnen.

Mykolajiw wurde heute nach ukrainischen Angaben von russischen Raketen getroffen. Dabei seien zwei Menschen getötet und 24 weitere verletzt worden, erklärte das Südkommando der ukrainischen Armee. Im Osten des Landes wurde nach Angaben der örtlichen Behörden die Stadt Charkiw erneut beschossen. Auch hier gab es demnach mehrere Tote.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.