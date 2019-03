Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat die Behandlung von Ebola-Patienten in der Demokratischen Republik Kongo in einigen Regionen aus Sicherheitsgründen unterbrochen.

Es habe etwa 30 Vorfälle und Angriffe gegen Mitarbeiter gegeben, sagte die Präsidentin der Organisation, Liu, in Genf. Deshalb sei die Arbeit in zwei Zentren eingestellt worden. In anderen Gebieten gehe sie aber weiter. Liu betonte, die anhaltende Gewalt im Nordosten des Landes untergrabe die Anstrengungen der Mediziner, die Epidemie einzudämmen. Ebola breite sich daher weiter aus.



Die Atmosphäre vor Ort könne nur als toxisch beschrieben werden, hieß es weiter. Die Mitarbeiter litten unter einem sich ständig vertiefenden Klima des Misstrauens in den Gemeinden. Ärzte ohne Grenzen kritisierte, dass Sicherheitskräfte eingesetzt werden, um Menschen zu Gesundheitsmaßnahmen zu zwingen. Das sei nicht nur unethisch, sondern auch kontraproduktiv. In der Folge zögerten die Anwohner, Erkrankte in die Behandlungszentren zu bringen.



Seit dem Ausbruch der Epidemie Mitte 2018 haben sich bereits mehr als 900 Menschen mit Ebola infiziert. Rund 570 von ihnen sind gestorben. In der Region kämpfen zahlreiche Milizen und Banden sowie kongolesische Sicherheitskräfte gegeneinander.