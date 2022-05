Zerstörungen in Bakhmut in Donezk nach einem russischen Luftangriff vom 7. Mai. (AP / Evgeniy Maloletka)

Der Gouverneur sprach von einem massiven Artilleriebeschuss - die Stadt werde systematisch zerstört. In der Region Donezk haben pro-russische Separatisten eigenen Angaben zufolge die Stadt Lyman eingenommen, die als wichtiger Verkehrsknotenpunkt gilt.

Das russische Verteidigungsministerium ging in seinem Lagebericht nicht auf die Entwicklung in Lyman ein. Stattdessen wurden Raketenangriffe auf einen Ort nahe Kramatorsk, die Zerstörung von Munitionsdepots sowie der Abschuss eines Kampfflugzeugs in der Region der Hafenstadt Odessa gemeldet.

Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich.

Nach Erkenntnissen des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen sind in der Ukraine bisher mehr als 4.000 Zivilisten getötet worden. Die meisten seien Bombardierungen durch Artillerie oder Luftangriffen zum Opfer gefallen. Die Dunkelziffer dürfte aber weit höher liegen, heißt es. Russland dementiert, in der Ukraine Zivilisten anzugreifen.

Weiterführende Informationen

