Eine Straße und ein Haus in der Donezk-Region in der Ukraine, die durch eine russische Rakete völlig zerstört sind. (Anatolii Stepanov / AFP)

Die britischen Militärexperten berichteten zudem, dass Russland in der Ukraine verstärkt Luftabwehrraketen für Angriffe auf Bodenziele einsetzt, was ineffizient sei und auf Nachschubprobleme hindeute.

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte in seiner nächtlichen Videoansprache, dass die Schwarzmeer-Häfen des Landes in Kürze wieder geöffnet werden könnten. Die Ukraine und Russland wollen dazu heute in Istanbul ein Abkommen unterzeichnen, das die Wiederaufnahme von ukrainischen Getreidelieferungen über den Seeweg ermöglichen soll. Die Einigung war unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen ausgehandelt worden. Sie sieht unter anderem ein gemeinsames Kontrollzentrum in Istanbul, engmaschige Kontrollen der Schiffe und gesicherte Korridore im Schwarzen Meer vor. Auch der Export russischen Getreides und Düngers soll durch das Abkommen erleichtert werden.

