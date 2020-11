In Äthiopien ist der Konflikt zwischen der Regionalregierung von Tigray und der Zentralregierung unter Präsident Abiy Ahmed militärisch eskaliert. Nach einem Bericht über ein Massaker an Zivilisten wächst der internationale Druck auf den Friedensnobelpreisträger Abiy.

Nach Abgaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurden in der Stadt Mai-Kadra im Südwesten von Tigray bereits am Montag dutzende, möglicherweise sogar hunderte Menschen getötet. Unklar ist, wer den Angriff verübte. Es ist schwierig, Informationen aus der Region zu erhalten, da Kommunikationswege wie Telefonleitungen gekappt worden sein sollen. Die UNO forderte eine unabhängige Untersuchung des Konflikts. Sollte eine der kämpfenden Parteien in dem ostafrikanischen Land absichtlich Zivilisten getötet haben, käme dies einem Kriegsverbrechen gleich, erklärte die UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet.



In der Region Tigray kämpft die Zentralregierung von Äthiopien derzeit gegen die Volksbefreiungsfront TPLF. Der Regionalpräsident von der Volksbefreiungsfront wurde gestern durch das äthiopische Parlament abgesetzt. Es hat heute einen neuen Regierungschef ernannt.



In Äthiopien leben rund 80 verschiedene Ethnien. Die TPLF war die dominante Partei in der Koalition, die Äthiopien mehr als 25 Jahre lang mit harter Hand regierte. Als Abiy Ahmed 2018 Präsident wurde, verlor die TPLF einen Teil ihrer Macht. Aus Sicht von Ludger Schadomsky, Leiter der amharisch-sprachigen Redaktion der Deutschen Welle, ist die militärische Auseinandersetzung die Eskalation eines langen Machtkampfes. Im Deutschlandfunk sagte er, Präsident Abiy habe die alte Garde in Tigray entmachtet, die das Land sehr autoritär regiert hatte. Generale seien entlassen und Korruptionsverfahren angestrengt worden. Die TPLF und viele Menschen in Tigray fühlen sich nun von der Zentralregierung nicht vertreten und verlangen größere Autonomie.

Druck auf Ministerpräsident Abiy wächst

Im vergangenen Jahr erhielt Ministerpräsident Abiy den Friedensnobelpreis für die Lösung des Grenzkonflikts mit dem Nachbarland Eritrea. Schadomsky beobachtet nun, dass sich die Hoffnungen des Auslandes nicht erfüllen könnten, wonach Abiy das Land aus der Dauermisere führen werde. Abiy sehe sich nun großem Druck der internationalen Gemeinschaft ausgesetzt. Er habe aber bereits klargemacht, dass er sich keine Einmischung wünscht. Schadomsky geht davon aus, dass die USA unter einem Präsidenten Biden ihre Kraft in der Region ausspielen würden und Abiy an den Verhandlungstisch zurückkehren müsste. Auch China könnte Einfluss nehmen.



Das Fenster für eine nationale Versöhnung - die sich Abiy auf die Fahnen geschrieben hatte - hält Schadomsky jedoch für fast geschlossen. Der aktuelle Konflikt werde in dem "ethnischen Proporz" des Landes für große Unruhe sorgen. Man sehe derzeit viele kleine Kriegsherde im Land. Mit Blick auf die für 2021 terminierte Wahl sei nun die Frage, ob Abiy die Zentrifugalkräfte, die an Äthiopien zerren, noch bändigen könne.

Konflikt könnte Migrationsbewegungen Richtung Europa auslösen

Angesichts der Kämpfe warnte die EU-Kommission vor einer humanitären Katastrophe in dem Land. Die militärische Eskalation bedrohe die Stabilität des ganzen Landes und der Region, sagte der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Lenarcic, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Schon vor der Krise seien rund drei Millionen Menschen in Tigray und 15 Millionen Menschen im gesamten Land auf humanitäre Hilfe angewiesen gewesen. Lenarcic forderte die äthiopische Regierung auf, den Hilfsorganisationen schnellen und bedingungslosen Zugang zur Region Tigray zu gewähren. Auch die Welthungerhilfe warnt vor einer Hunger-Katastrophe in Tigray. Das Gebiet sei derzeit von allen Nachschubwegen abgeschottet, sagte der Landesdirektor der Organisation in Äthiopien, Späth.



Die Äthiopien-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Annette Weber, geht von größeren Migrationsbewegungen in Richtung Europa aus, wenn sich der Konflikt regional ausweiten sollte. Es könne zudem sein, dass das Nachbarland Sudan wieder destabilisiert werde. Nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerk sind seit Anfang der Woche bereits mehr als 7.000 Menschen in den Sudan geflohen.



Deutsche-Welle-Journalist Schadomsky sieht es ähnlich. Die klassische Flüchtlingsroute nach Europa führe über den Sudan und Libyen. Zum militärischen Konflikt komme noch das Coronavirus und eine verheerende Heuschreckenplage und damit eine drohende Hungersnot.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.