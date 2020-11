Nach wochenlangen Kämpfen in Äthiopien hat Ministerpräsident Abiy der Führung der abtrünnigen Region Tigray ein Ultimatum gestellt.

In einer Mitteilung forderte er die Volksbefreiungsfront TPLF auf, sich innerhalb von 72 Stunden zu ergeben. Es sei die letzte Chance, die Waffen niederzulegen, hieß es. Zuvor hatte die äthiopische Bundesregierung mit einem Großangriff auf die Hauptstadt der Region Tigray gedroht. Ein Armeesprecher forderte die rund 500.000 Einwohner auf, sich in Sicherheit zu bringen.



Das Militär hatte in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben einige Städte in der Region eingenommen. Die Regionalregierung von Tigray warf den Streitkräften vor, mehrere Zivilisten getötet zu haben. Die Zentralregierung weist den Vorwurf zurück.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.