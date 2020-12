Kämpfe in Äthiopien

In Äthiopien hat sich die Zahl der Todesopfer durch einen bewaffneten Angriff auf mehr als 200 erhöht.

Die äthiopische Menschenrechtskommission teilte mit, die Bemühungen, alle Opfer zu identifizieren, gingen weiter. Am Mittwoch hatten Regierungsangaben zufolge Bewaffnete auf Bewohner eines Gebietes im Westen des Landes geschossen. Soldaten der äthiopischen Armee töteten als Antwort darauf 42 bewaffnete Männer, die an dem Massaker beteiligt gewesen sein sollen. Angaben zur Identität der Täter machten die äthiopischen Behörden nicht.



In der Region gibt es immer wieder schwere Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Volksgruppen. Regierungschef Abiy bezeichnete den Angriff als "Tragödie".

