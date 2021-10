Das Auswärtige Amt ist besorgt über eine Zunahme der Kämpfe zwischen ukrainischen Soldaten und prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine.

Dabei kämen verstärkt schwere Waffen zum Einsatz, kritisierte eine Sprecherin. Außerdem würden alle Seiten Drohnen einsetzen, was im Widerspruch zum Minsker Abkommen stehe. Das Auswärtige Amt rief alle Seiten auf, sich konstruktiver als bislang in politische Verhandlungen einzubringen.



Zuletzt hatte die Ukraine eingeräumt, eine Kampfdrohne eingesetzt zu haben. Ziel sei es gewesen, den Feind zur Feuereinstellung zu zwingen, teilten die Streitkräfte in Kiew mit. Zuvor hätten prorussische Separatisten Positionen der Armee im Gebiet Donezk mit schwerer Artillerie beschossen. Den Angaben zufolge wurde dabei ein Soldat getötet, ein weiterer wurde verletzt. Auch an anderen Abschnitten der Frontlinie kam es offenbar zu Schusswechseln.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.